Registran caída de 1.9% en empleo formal ante el IMSS en Coahuila

A nivel nacional, el IMSS registró durante mayo una reducción mensual de 29 mil 922 puestos de trabajo, equivalente a una variación de menos 0.1 por ciento.

Coahuila registró una disminución anual de 1.9 por ciento en los puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un comportamiento que contrasta con el crecimiento nacional de 1.5 por ciento reportado al cierre de mayo de 2026.

De acuerdo con el informe mensual del IMSS, la entidad se ubicó entre los estados que reportaron variaciones negativas en empleo formal durante los últimos doce meses, mientras que a nivel nacional se generaron 346 mil 637 puestos de trabajo respecto al mismo periodo del año anterior.

El organismo informó que al 31 de mayo se contabilizaron 22 millones 718 mil 681 empleos afiliados, la cifra más alta para un mes de mayo desde que existe registro. Del total, el 86.8 por ciento corresponde a plazas permanentes y el 13.2 por ciento a eventuales.

En contraste, Coahuila apareció dentro del grupo de entidades con retrocesos anuales en empleo formal, junto con estados como Tamaulipas, Morelos, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

El reporte señala que Hidalgo, Estado de México y Oaxaca encabezaron el crecimiento del empleo formal en el país, con aumentos superiores al 3 por ciento anual.

A nivel nacional, el IMSS registró durante mayo una reducción mensual de 29 mil 922 puestos de trabajo, equivalente a una variación de menos 0.1 por ciento. El organismo atribuyó este comportamiento principalmente a factores estacionales del sector agropecuario y a la cancelación de un registro patronal irregular vinculado a esquemas de simulación laboral.

Pese a ello, el saldo acumulado de enero a mayo se mantiene positivo con la creación de 201 mil 605 empleos formales en el país, de los cuales más del 81 por ciento son permanentes.

El IMSS también reportó que el salario base de cotización promedio alcanzó los 671.3 pesos diarios, la cifra más alta registrada para cualquier mes desde que se tiene registro, con un incremento anual nominal de 6.6 por ciento.

Los sectores con mejor desempeño en generación de empleo durante el último año fueron transportes y comunicaciones, con un crecimiento de 13.5 por ciento; la industria extractiva, con 4.1 por ciento; y los servicios sociales y comunales, con 2 por ciento.