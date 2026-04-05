Registran 28 aspirantes a diputados locales del PAN

Con 28 interesados, el PAN avanza en Coahuila rumbo a diputaciones locales y alista la definición de candidaturas y plurinominales el 25 de abril

El Partido Acción Nacional (PAN) ha registrado a 28 interesados que buscan abanderar al instituto político en las próximas elecciones de diputados locales, programadas para el 7 de junio. Esta cifra fue confirmada por Ernesto Sánchez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.

La convocatoria, emitida el 24 de marzo, invita a ciudadanos a participar activamente en la vida política del estado. Sánchez destacó que el 25 de abril se anunciarán oficialmente los perfiles que encabezarán las candidaturas a diputaciones locales.

Durante su intervención, el delegado subrayó que el PAN se mueve con transparencia y desmintió rumores de divisiones internas dentro del panismo coahuilense. Afirmó que la visión común del partido es clara: evitar que los malos gobiernos emanados de MORENA lleguen a Coahuila.

De contendientes a diputaciones del PAN saldrán los pluris.

Así mismo, en entrevista con la presidenta del Partido Acción Nacional en Coahuila, Elisa Maldonado, señaló que internamente se ha acordado por el Partido Acción Nacional que de los contendientes a participar en las elecciones este próximo junio se definirán los perfiles plurinominales.

Lo anterior en conocimiento de razón, que las campañas suelen ser pesadas y es importante brindar espacio a los ciudadanos participantes que lucharán por escaño dentro del Congreso.