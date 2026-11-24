La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó el impulso turístico y económico en Múzquiz por la visita de funcionarios y sectores.

La ocupación hotelera en Múzquiz se encuentra al 100 por ciento ante la llegada de visitantes que asistirán al Tercer Informe de Resultados del gobernador Manolo Jiménez Salinas, programado para el próximo miércoles 25 de noviembre en este Pueblo Mágico.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó que la realización de este evento representa una importante oportunidad para fortalecer la actividad turística y económica del municipio, al generar la llegada de funcionarios, representantes de distintos sectores y visitantes de diversas regiones de Coahuila.

Coordinación en seguridad y fortalecimiento policial

Señaló que el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado ha permitido mantener buenos indicadores en materia de seguridad, condiciones que han contribuido a generar confianza entre los visitantes y favorecer el crecimiento turístico de Múzquiz.

Asimismo, agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas con la reciente entrega de nuevas patrullas para fortalecer la corporación municipal, como parte de la inversión de 772 millones de pesos anunciada por el mandatario estatal para equipamiento y fortalecimiento de las instituciones de seguridad en Coahuila. La alcaldesa consideró que estos recursos contribuyen a mantener condiciones de tranquilidad tanto para las familias como para quienes visitan el municipio.