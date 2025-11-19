Registra la Pronnif 6 mil denuncias, buscan promover prevención

La Procuraduría de las Niñas, los Niños y la Familia indicó que este año se incrementaron las denuncias por la difusión para que se presenten de manera formal

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Aunque la Procuraduría de las Niñas, los Niños y la Familia ha registrado cerca de 6 mil denuncias, existe una cifra negra que no está cuantificada, por lo que es importante fortalecer acciones de promoción a la denuncia pero sobre todo de prevención.

María Teresa Araiza Llaguno, titular de la Pronnif, dijo que este año se han incrementado las denuncias por la difusión que se ha hecho para que se presenten de manera formal casos en los que se debe intervenir.

“Tenemos la fortuna de que los municipios están ya reportando cada uno de sus casos, hay procuradores municipales y hemos tenido mayor organización en la captura de los casos, y eso puede aumentar las cifras”.

Araiza Llaguno señaló que esto se debe también a que se ha trabajado contra la percepción de impunidad, animando a que la gente denuncie este tipo de situaciones en el seno familiar.

Dijo que por obvias razones, las ciudades con mayor concentración poblacional son las que tienen mayor incidencia.

No obstante, dijo la funcionaria, existe una cifra que no es cuantificada, por lo que se tiene que trabajar en ello.

“Nosotros estamos conscientes de que lo que nos llega a la Procuraduría no son todos los casos que hay, pero a mi me alegra que estén llegando cada vez más, y sobre todo trabajar en la prevención, cuando aún podemos hacer intervención, que eso es lo más maravilloso”.

Agregó que la mayor incidencia siguen siendo la negligencia y los delitos sexuales, que van desde tocamientos o que los menores tengan acceso a imágenes de contenido sexual, y que el entorno de agresiones sigue siendo mayormente el familiar o del círculo cercano.

Araiza Llaguno dijo que se ha trabajado mucho en los casos en que los padres tienen alguna adicción, lo cual hace compleja la atención, sin embargo se han abordado de manera interinstitucional con otras dependencias gubernamentales.