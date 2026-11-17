Según una encuesta del INEGI, el 26.4% de los establecimientos en la entidad percibe inseguridad, frente al promedio nacional de 71.2 por ciento

Coahuila registra la menor percepción de inseguridad entre las empresas del país, con un 26.4 por ciento de establecimientos que consideran insegura la entidad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), difundidos por el Gobierno estatal.

El porcentaje se encuentra 44.8 puntos por debajo del promedio nacional, que alcanza el 71.2 por ciento, lo que coloca a Coahuila como la entidad con la menor proporción de negocios que manifiestan sentirse inseguros.

La medición, que se realiza cada dos años, permite conocer las experiencias de victimización de las unidades económicas, así como su percepción de inseguridad y confianza en las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia.

Los resultados indican que aproximadamente siete de cada diez establecimientos en Coahuila no manifiestan una percepción de inseguridad, aunque este indicador no equivale necesariamente a la ausencia de delitos contra las empresas.

Coahuila también destaca en percepción de seguridad ciudadana

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 reporta que el 71.5 por ciento de la población de Coahuila manifiesta sentirse segura, porcentaje con el que la entidad ocupa el primer lugar nacional en ese indicador, según la información difundida por las autoridades estatales.

Atribuyen resultados a coordinación entre corporaciones

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, atribuyó estos resultados a la coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales, así como al trabajo con representantes de distintos sectores económicos.

Explicó que las reuniones con empresarios incluyen la revisión de condiciones de seguridad en los alrededores de los establecimientos, los trayectos de sus trabajadores y las rutas utilizadas para transportar mercancías.

Entre los sectores con los que se han realizado encuentros se encuentran el restaurantero, hotelero y comercial, con el propósito de identificar riesgos y atender inquietudes relacionadas con la seguridad.

Refuerzan vigilancia con cuarteles y tecnología

Fernández Montañez también destacó los operativos de vigilancia en carreteras federales y estatales, caminos rurales y zonas urbanas, mediante la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el Gobierno estatal, la estrategia de seguridad incluye inversiones en patrullas, equipamiento, cámaras de videovigilancia y capacitación policial, además de la construcción y rehabilitación de 18 cuarteles destinados a corporaciones estatales y fuerzas federales.

A estas acciones se suma la instalación de arcos de seguridad en carreteras ubicadas en los límites de Coahuila con otras entidades, como parte de los mecanismos de vigilancia y control vehicular.