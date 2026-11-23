Los contribuyentes tienen hasta el 30 de noviembre para liquidar adeudos con beneficios y mantener actualizado el registro vehicular estatal.

El administrador Fiscal General del Estado, José María Morales Padilla, informó que durante los cinco días del Buen Fin se registró una recaudación de 178 millones de pesos, derivada de las promociones para el pago de derechos de control vehicular y licencias de conducir.

Detalló que se emitieron 110 mil estados de cuenta de control vehicular, de los cuales se han liquidado 33 mil, mientras que en licencias se imprimió la misma cantidad de estados de cuenta y se han realizado 50 mil pagos.

Vigencia de los beneficios y regularización vehicular

Morales Padilla señaló que los contribuyentes todavía tienen hasta el próximo 30 de noviembre para aprovechar los beneficios y liquidar sus adeudos, ya que los formatos emitidos mantienen su vigencia hasta esa fecha.

Agregó que los incentivos buscan facilitar la regularización de los ciudadanos y mantener actualizado el registro vehicular, lo que también contribuye a fortalecer la seguridad en Coahuila.