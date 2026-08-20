Región Centro de Coahuila recibirá tres nuevas inversiones

Aunque no reveló empresas, montos ni sectores, los proyectos forman parte de una cartera que también contempla inversiones para La Laguna

La Región Centro de Coahuila recibirá al menos tres nuevos proyectos de inversión durante el segundo semestre de 2026, cuyos anuncios deberán concretarse antes de noviembre, informó el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez.

El funcionario evitó adelantar los nombres de las empresas, los montos de inversión o los sectores involucrados, pero señaló que forman parte de una cartera de proyectos que también contempla movimientos para La Laguna y la Región Sureste.

“Las empresas e inversiones forman parte de una cartera que también contempla proyectos para La Laguna y la Región Sureste”, indicó.

Proyectos deberán anunciarse antes de noviembre

Olivares Martínez explicó que la intención es que los proyectos pendientes puedan anunciarse antes de concluir el año, además de nuevas inauguraciones en distintas regiones del estado.

“El objetivo es sacarlas todas antes de que termine el año”, señaló.

Los anuncios llegarían en un momento en el que la Región Centro comienza a recuperar empleo formal.

Región Centro recupera 802 empleos

De acuerdo con cifras del IMSS incluidas en la información presentada, la región pasó de 84 mil 575 puestos de trabajo en enero a 85 mil 377 en julio, lo que representa una recuperación de 802 empleos durante ese periodo.

La expectativa es que la llegada de nuevas empresas permita ampliar esa recuperación durante el segundo semestre.

En otras regiones también se reportó una recuperación laboral más acelerada.

La Laguna pasó de 158 mil 586 empleos registrados en enero a 174 mil 452 en julio, un incremento de 15 mil 866 puestos de trabajo.

La Secretaría de Economía prevé que durante los próximos meses se acumulen anuncios de inversión en prácticamente todas las regiones de Coahuila, con la Región Centro entre las zonas que ya tienen proyectos en proceso de definición.