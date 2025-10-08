Regidora de Morena avala Ruta Estudiantil Gratis de Ramos Arizpe

Lizbeth Ogazón, presidenta de la Comisión de Educación del Cabildo, reconoció el funcionamiento de la ruta durante un recorrido de supervisión en hora pico

La regidora Lizbeth Ogazón Nava, presidenta de la Comisión de Educación del Cabildo e integrante de la fracción de Morena, reconoció el funcionamiento de la Ruta Estudiantil Gratuita durante un recorrido de supervisión realizado en la hora pico vespertina, donde destacó su enfoque social y el beneficio directo a las familias del municipio.

La edil subrayó que la movilidad debe ser considerada un derecho ciudadano, y señaló que el transporte sin costo representa un avance importante en la atención de las necesidades más sentidas de la población.

“Estamos a favor de que el transporte sea completamente gratuito, a favor de los estudiantes y de las personas en general, porque también vemos a madres de familia que hacen uso de este servicio”, expresó Ogazón Nava.

Durante su recorrido, la regidora destacó la organización y monitoreo constante del sistema, lo que —dijo— brinda seguridad y confianza a los usuarios. Agregó que este tipo de programas permiten reducir significativamente los gastos familiares derivados de los traslados diarios.

“La movilidad debe ser un derecho, y más en un municipio tan trabajador como Ramos Arizpe. Ahorrarse el pago de dos o tres unidades por vuelta representa un alivio económico para muchas familias”, apuntó.

Ogazón Nava consideró que la Ruta Estudiantil es una muestra de que es posible ofrecer transporte público accesible, seguro y digno, y llamó a que el programa tenga continuidad para fortalecer su impacto social y económico.