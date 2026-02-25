Regidor desata memes por botas de cocodrilo en Ramos Arizpe

El edil Pedro Aguirre afirma que el calzado fue un regalo, mientras el tema del reptil capturado sigue en la agenda local

En medio de la conversación digital generada por la captura de un cocodrilo en la presa Palo Blanco, el regidor de Ramos Arizpe, Pedro Aguirre Figueroa, llamó la atención al aparecer en un evento público portando botas de piel de cocodrilo, lo que desató una ola de comentarios y memes en redes sociales.

De acuerdo con el regidor, las botas fueron un regalo de un compañero de cabildo, de un valor aproximado a los 8,500 pesos.

La presencia del ejemplar de Crocodylus moreletii —asegurado recientemente por autoridades ambientales en coordinación con especialistas— ha mantenido el tema en la agenda local durante los últimos días.

En ese contexto, usuarios en plataformas digitales comenzaron a relacionar de forma irónica el calzado del edil con el caso del reptil capturado en el municipio.

En imágenes difundidas en redes se observa al regidor utilizando botas vaqueras con textura característica de piel exótica.

De acuerdo con referencias del mercado nacional, un par de botas elaboradas con piel auténtica de cocodrilo puede tener un costo que oscila entre los 10 mil y 35 mil pesos, dependiendo de la calidad de la piel, el acabado y si se trata de un modelo artesanal o de diseñador.

En versiones premium o hechas a medida, el precio puede superar los 40 mil pesos.

Este tipo de calzado es considerado un artículo de lujo dentro del mercado western y suele comercializarse en tiendas especializadas en piel exótica.

El valor varía según si la piel corresponde a la zona del vientre —más cotizada por su textura uniforme— o del lomo, además de los detalles de manufactura.

Por su parte, autoridades municipales reiteraron que el ejemplar capturado permanece bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y que continúan los monitoreos en la zona ante el reporte de posibles avistamientos adicionales.

El episodio se suma al debate público que ha generado la aparición del reptil en una región donde la especie no es nativa, tema que ha sido ampliamente compartido en redes sociales.