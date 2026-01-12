Refugio temporal listo en Ramos Arizpe ante el frente frío

El alcalde Tomás Gutiérrez supervisó el refugio temporal para atender a personas vulnerables ante el descenso de temperaturas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Ante el descenso marcado de temperaturas registrado este fin de semana por el ingreso de un nuevo frente frío, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó el refugio temporal habilitado en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos, con el fin de verificar que esté en condiciones de operar y atender a personas en situación vulnerable.

El espacio, considerado el principal albergue del municipio, tiene capacidad para recibir hasta 70 personas y cuenta con servicios básicos, cobijas, área de descanso y personal capacitado para responder ante emergencias relacionadas con el frío extremo.

Durante la visita, se informó que el frente frío traerá bajas temperaturas, llovizna, bancos de niebla y pavimento resbaladizo, condiciones que elevan el riesgo tanto en viviendas como en vialidades. Por ello, se mantienen rondines preventivos en zonas urbanas y comunidades rurales para detectar a personas que requieran apoyo.

Protección Civil reiteró que el refugio se mantiene disponible desde el inicio de la temporada invernal, ubicado en la calle Jaime Benavides Pompa y Calle Segunda, y puede ser utilizado de manera voluntaria por quienes lo necesiten.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar cuidados, en especial con niñas, niños, personas adultas mayores y personas enfermas; además de evitar el uso de anafres o calentadores sin ventilación, conducir con precaución y resguardar a las mascotas.

En caso de emergencia, se recuerda que están disponibles el 911 y el 844 488 69 81.