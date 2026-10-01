Refuerzan vigilancia nocturna y operativos preventivos en Parras

Autoridades realizan recorridos y revisiones en bares, cantinas y domicilios ante reportes de fiestas clandestinas para mantener el orden en el municipio

Con el objetivo de prevenir incidentes y mantener el orden, autoridades de Parras mantienen operativos nocturnos y recorridos preventivos en distintos sectores del municipio.

Las acciones son coordinadas por la Dirección de Alcoholes y Espectáculos, con la participación de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal, Ecología y la Procuraduría para Niñas, Niños y la Familia.

Durante los operativos, las corporaciones atienden diversos reportes ciudadanos relacionados con presuntas fiestas clandestinas en palapas y domicilios particulares. Los elementos acuden a los lugares señalados para verificar las condiciones y descartar posibles irregularidades.

Tras las inspecciones, no se detectaron situaciones que ameritan alguna sanción, por lo que las autoridades se limitaron a emitir recomendaciones a los responsables y asistentes para evitar conflictos y mantener una convivencia ordenada.

Como parte de estas acciones también se realizan revisiones en bares y cantinas de la ciudad, donde se verifica el cumplimiento de los horarios y disposiciones establecidas para este tipo de establecimientos.

Las autoridades indicaron que los recorridos preventivos continuarán de manera permanente, además de mantener atención a los reportes de la ciudadanía.

El objetivo es fortalecer la vigilancia y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la tranquilidad de las familias y la seguridad de quienes acuden a estos establecimientos y eventos.