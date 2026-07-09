Refuerzan vigilancia en Saltillo para periodo vacacional

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo mantendrá y reforzará los operativos de vigilancia durante el próximo periodo vacacional

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo mantendrá y reforzará los operativos de vigilancia durante el próximo periodo vacacional, informó el comisionado Miguel Ángel Garza Félix.

El funcionario señaló que, tras los festejos por los partidos de la Selección Mexicana, se realizaron alrededor de 40 detenciones relacionadas principalmente con riñas en distintos sectores de la ciudad, además de implementarse medidas para privilegiar el tránsito peatonal en el Centro Histórico y garantizar la seguridad de las familias.

Ahora, explicó, la estrategia estará enfocada en prevenir delitos patrimoniales durante las vacaciones. Por ello, exhortó a la ciudadanía que saldrá de viaje a tomar medidas preventivas, como evitar publicar en redes sociales que su vivienda permanecerá sola, no dejar señales evidentes de ausencia y mantener comunicación con vecinos de confianza, además de aprovechar los grupos de seguridad de WhatsApp para reportar cualquier situación sospechosa.

Garza Félix añadió que también se intensificará la supervisión en las colonias para detectar a menores que permanezcan en la vía pública durante altas horas de la noche.

Indicó que un grupo especializado realizará recorridos para proteger a niñas, niños y adolescentes, identificar las causas por las que se encuentran sin supervisión y canalizar los casos que requieran la intervención de las autoridades correspondientes.