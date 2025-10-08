Refuerzan vigilancia de infraestructura hídrica en Saltillo

Las zonas vigiladas incluyen 25 pozos, tres casetas de cloración y un tanque de distribución que concentra cerca del 60% del suministro hídrico de Saltillo

Para evitar actos de vandalismo que puedan afectar el suministro de agua potable en la ciudad, Aguas de Saltillo (Agsal), en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, puso en marcha un nuevo Programa de Seguridad y Vigilancia en Infraestructura Hídrica.

El gerente general de Agsal, Iván José Vicente García, destacó que esta iniciativa es posible gracias al respaldo del alcalde Javier Díaz González y busca proteger pozos de extracción, casetas de cloración y tanques de distribución que abastecen a miles de hogares saltillenses.

El sistema contempla la instalación de 116 cámaras de videovigilancia, enlazadas en tiempo real al Centro de Control y Comando de la Comisaría, así como al Centro de Control de Agsal, lo que permitirá una supervisión constante las 24 horas del día.

Las zonas vigiladas incluyen 25 pozos, tres casetas de cloración y un tanque de distribución que concentra cerca del 60% del suministro hídrico de Saltillo.

Cada sitio cuenta con un perímetro virtual que emite alertas ante cualquier intrusión, permitiendo una reacción inmediata por parte de las autoridades.

Con una inversión de 1.6 millones de pesos, el programa no solo busca evitar daños materiales, sino también asegurar la continuidad del servicio de agua potable, evitando interrupciones que afectan directamente a la ciudadanía.

Durante la presentación oficial del proyecto estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento, regidores de las comisiones de Seguridad Pública y Aguas y Saneamiento, así como directivos de Agsal