Refuerzan vigilancia ante acrobacias de motociclistas en Saltillo

Por: Antonio Herrera 21 Septiembre 2026, 19:00 Compartir

El Gobierno Municipal aumentará la presencia de Policía y Tránsito en el Blvd. Venustiano Carranza para prevenir accidentes y conductas de riesgo

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Luego de la circulación de varios videos durante el fin de semana, donde se observa a jóvenes motociclistas realizando maniobras y acelerando a alta velocidad sobre el Blvd. Venustiano Carranza, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dejó claro que esta importante vialidad no es un espacio para realizar acrobacias. Advirtió que este tipo de conductas puede poner en peligro a los propios motociclistas y a quienes utilizan diariamente esta vía. Ante esta situación, el Gobierno Municipal reforzará la presencia de elementos de la Policía Municipal y Tránsito en el sector, con el objetivo de detectar y prevenir estas prácticas. Javier Díaz señaló que se mantendrá vigilancia sobre los grupos de motociclistas que utilizan el boulevard para efectuar maniobras que pueden derivar en accidentes, especialmente cuando se combinan con velocidad excesiva. El alcalde hizo un llamado a los jóvenes a conducir con responsabilidad y evitar acciones que pongan en riesgo su integridad y la de terceros. Subrayó que los operativos no buscan solamente sancionar, sino prevenir una posible tragedia y garantizar condiciones de seguridad para motociclistas, automovilistas y peatones que utilizan el Blvd. Venustiano Carranza.