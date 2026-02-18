Refuerzan vacunación contra el sarampión en Parras de la Fuente

Las autoridades reiteraron que la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, es gratuita y exhortaron a la ciudadanía a aplicársela

Con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y garantizar el acceso a la salud para toda la población, el alcalde Fernando Orozco Lara mantiene activa una estrategia integral en coordinación con instituciones del sector salud, priorizando la vacunación contra el sarampión y la atención médica gratuita como herramientas clave para proteger a las familias parrenses. La campaña contempla la aplicación del esquema completo y el acercamiento de servicios a distintos puntos de la ciudad.

La directora de la Clínica Municipal de Salud, Ana Bertha Ramírez Pérez, explicó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas al toser o por contacto cercano con una persona enferma, y que el virus puede permanecer hasta dos horas en el aire.

Entre los principales síntomas, mencionó tos, escurrimiento nasal, ojos rojos, manchas blancas conocidas como Koplik en la boca y una erupción en la piel que inicia en el rostro y se extiende al cuerpo.

Advirtió que puede generar complicaciones graves como neumonía, otitis e incluso encefalitis, siendo los grupos más vulnerables niñas y niños, personas adultas mayores, personas con desnutrición y quienes no cuentan con su esquema de vacunación completo.

Por su parte, el director del Hospital Integral de Parras, Jesús de la Garza Sánchez, informó que la campaña inició esta semana con la instalación de módulos en la Plaza del Reloj, el Mercado 5 de Febrero y el Centro de Salud, con horarios de atención matutinos y corridos.

Además, brigadas recorren colonias casa por casa para ampliar la cobertura. Las autoridades reiteraron que la vacuna triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— es gratuita y exhortaron a la ciudadanía a acudir con su cartilla de vacunación para prevenir brotes y reforzar la protección comunitaria.