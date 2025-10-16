Refuerzan servicios de salud gratuitos en Ramos Arizpe

Las clínicas ofrecerán consultas sin costo, 200 medicamentos gratuitos y análisis clínicos sin costo, beneficiando principalmente a habitantes de zona poniente

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció que el municipio continúa avanzando en la consolidación del sistema de salud local con la apertura de dos clínicas municipales, una en el ejido Analco, ya equipada, y otra en el fraccionamiento Manantiales, próxima a concluir su equipamiento y contratación de personal.

El edil detalló que en la clínica de Analco únicamente falta incorporar a un optometrista y un dentista, mientras que en la de Manantiales aún se completará el equipo médico.

“Esperamos que para principios del próximo mes estemos inaugurándolas; ya nos llegaron las tarjetas y estamos por abrir la convocatoria para su entrega”, explicó Gutiérrez Merino.

Las clínicas ofrecerán consultas sin costo, 200 medicamentos gratuitos y análisis clínicos sin costo, beneficiando principalmente a habitantes de la zona poniente y, posteriormente, de la zona oriente del municipio.

El alcalde reconoció que se ha realizado un esfuerzo presupuestal importante para materializar este proyecto.

“Es una inversión grande donde el municipio se está apretando el cinturón por otros lados, pero lo hacemos porque la salud es prioridad”, señaló.

Durante su mensaje, lamentó que una de las clínicas haya sufrido actos de vandalismo antes de su inauguración y pidió a la ciudadanía cuidar las instalaciones.

“Todo esto lo hacemos con cariño para la gente. No queremos que por unas cuantas personas se pierda un programa tan benéfico. Vamos a reforzar la seguridad para proteger este esfuerzo de todos”, puntualizó.

Vecinos de las zonas beneficiadas expresaron su entusiasmo y agradecimiento por el proyecto:

“Es un gran apoyo para nuestra comunidad, porque ahora podremos acudir a consultas y estudios sin preocuparnos por el costo. Esto nos da tranquilidad y seguridad para nuestras familias”, comentó Ana Laura Martínez, habitante de Analco. “Mi mamá necesita medicinas constantes y a veces no podíamos comprarlas todas. Con esta clínica y los medicamentos gratuitos, nos ayudará mucho y nos ahorrará tiempo y dinero”, añadió José Alberto Ramírez, residente del fraccionamiento Manantiales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su compromiso de garantizar el acceso a la salud a bajo costo para miles de familias, reforzando el bienestar de la población y promoviendo la equidad en servicios médicos en toda la localidad.