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Refuerzan seguridad y premian a policías en Saltillo

Por: Antonio Herrera

13 Noviembre 2026, 21:00

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Autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron las acciones de vigilancia implementadas ante el incremento de movilidad.

Refuerzan seguridad y premian a policías en Saltillo

Durante la reunión de seguridad realizada en la Presidencia Municipal de Saltillo, autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron las acciones de vigilancia y prevención que se mantienen en la ciudad, principalmente ante el incremento de movilidad por el cierre de año.

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En el encuentro se destacó la coordinación bajo el Modelo Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con la participación del comandante de la Sexta Zona Militar, general Jorge González Gálvez, así como de corporaciones militares, estatales y federales.

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Reconocimiento a elementos policiales

Como parte de la sesión, también se entregó un reconocimiento a los elementos de la Policía Municipal Beatriz García y José López, por su intervención para auxiliar a una familia que trasladaba a una bebé y requería atención médica urgente.

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La actuación de ambos oficiales permitió brindar apoyo durante la emergencia y facilitar que la pequeña recibiera asistencia oportuna.

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Las autoridades señalaron que el trabajo coordinado continuará en colonias, sectores habitacionales y zonas comerciales de Saltillo, con el propósito de mantener la prevención y atender cualquier situación de riesgo. Asimismo, reiteraron que la seguridad se mantendrá como una de las prioridades durante las próximas semanas de mayor actividad.

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