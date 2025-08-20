Refuerzan seguridad vial en escuelas de Saltillo con ciudadanos

Las autoridades municipales esperan que este esquema conjunto de seguridad permita reducir riesgos y promover una mayor conciencia vial

Con el objetivo de garantizar un entorno seguro para estudiantes y docentes ante el arranque del nuevo ciclo escolar, el Ayuntamiento de Saltillo implementará un operativo especial de vigilancia en zonas escolares, en coordinación con cuerpos de seguridad y padres de familia voluntarios.

La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los dispositivos de seguridad estarán activos en horarios de entrada y salida, y contarán con la presencia de la Policía Preventiva Municipal y personal de Tránsito, además del respaldo de madres y padres que se sumarán a las labores de vigilancia.

El alcalde Javier Díaz González subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para lograr un regreso a clases ordenado y sin contratiempos.

“Estamos trabajando en conjunto para ofrecer mayor protección a niñas, niños, jóvenes, así como a docentes y padres de familia. La prevención es tarea de todos”, afirmó.

Las autoridades municipales esperan que este esquema conjunto de seguridad permita reducir riesgos y promover una mayor conciencia vial, contribuyendo a un regreso a clases sin incidentes.