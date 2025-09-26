Refuerzan seguridad vial en boulevard Valdez Sánchez

Tras la muerte de un joven en el boulevard Ban Sánchez, el municipio implementa medidas urgentes para reforzar la seguridad vial en la zona.

Tras el fallecimiento de un joven de 24 años en un accidente ocurrido recientemente en el boulevard Ban Sánchez, el gobierno municipal decidió implementar acciones inmediatas para mejorar la seguridad en esta transitada vialidad. La tragedia provocó preocupación entre los habitantes de la zona, quienes venían solicitando medidas desde hace tiempo.

Como respuesta, fueron colocados reductores de velocidad cerca del lugar del accidente. Estas estructuras buscan obligar a los conductores a moderar la velocidad, especialmente en tramos donde ya se han registrado incidentes previos o que representan un riesgo elevado.

El Ayuntamiento informó que esta intervención forma parte de una estrategia integral de prevención que incluirá nuevas señalizaciones, monitoreo constante y posibles adecuaciones viales. Las autoridades pidieron a la ciudadanía colaborar respetando las normas de tránsito para evitar futuras desgracias.