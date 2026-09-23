Refuerzan seguridad peatonal en calles del centro de Saltillo

El alcalde Javier Díaz González señaló que este tipo de acciones buscan facilitar los cruces y generar condiciones más seguras para quienes caminan en esta zona

Con el objetivo de mejorar la seguridad para peatones y automovilistas, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó los trabajos de señalización vial en el Centro Histórico, donde personal del programa “Aquí Andamos” renovó y delimitó pasos peatonales sobre la calle Guadalupe Victoria.

Las labores se realizaron en los cruces con Morelos, Padre Flores, Mariano Jiménez, Manuel Acuña, Xicoténcatl, Álvaro Obregón y Guillermo Purcell, puntos que registran un constante movimiento de personas.

El alcalde Javier Díaz González señaló que este tipo de acciones buscan facilitar los cruces y generar condiciones más seguras para quienes caminan por una de las zonas con mayor afluencia de la ciudad.

El Ayuntamiento informó que estos trabajos forman parte de una estrategia permanente para mejorar la movilidad urbana, con acciones que también se llevan a cabo en barrios, colonias y zonas cercanas a planteles educativos.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el municipio busca mantener vialidades y espacios públicos en mejores condiciones para habitantes y visitantes de Saltillo.