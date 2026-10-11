Refuerzan seguridad en Torreón con patrullas y contacto vecinal

Torreón cuenta con 10 monocasetas móviles que pueden reubicarse de acuerdo con la incidencia delictiva y las solicitudes de los comités vecinales

El municipio de Torreón reforzó sus estrategias de seguridad y proximidad social mediante nuevos canales de comunicación con la ciudadanía, la instalación de 10 monocasetas móviles y la incorporación de más patrullas para ampliar la vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

Habilitan canales para reportes ciudadanos

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que la comunicación directa con los habitantes permite identificar las necesidades de cada colonia y orientar los operativos preventivos.

Para ello, la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene habilitada la línea telefónica 871 729 0099 y el WhatsApp 871 973 7975 para recibir reportes y solicitudes de apoyo.

También se han conformado grupos de WhatsApp con representantes vecinales y colocado códigos QR en algunos establecimientos comerciales para facilitar el contacto con las corporaciones. Los reportes son canalizados al Centro de Control y Comando (C2) y a la central de radio, desde donde se coordina la atención de las unidades policiales.

Monocasetas y patrullas amplían la vigilancia

Como parte de estas acciones, Torreón cuenta con 10 monocasetas móviles que pueden reubicarse de acuerdo con la incidencia delictiva y las solicitudes de los comités vecinales. Estos módulos están vinculados al C2 y funcionan como puntos de apoyo preventivo y contacto directo con los elementos desplegados en campo.

A estas medidas se suma la entrega de 40 nuevas patrullas y alrededor de 300 armas, con una inversión de 70 millones de pesos. De acuerdo con el alcalde, el fortalecimiento del equipamiento y la presencia policial ha permitido reducir los tiempos de respuesta, que en algunos casos rondan los cinco minutos.