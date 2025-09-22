Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Refuerzan seguridad en Mercado Juárez con cámaras de vigilancia

Por: Antonio Herrera

21 Septiembre 2025, 15:17

Compartir

Dos cámaras con PTZ capaces de hacer reconocimiento facial fueron instaladas en el Mercado Juárez de Saltillo para reforzar la seguridad

Refuerzan seguridad en Mercado Juárez con cámaras de vigilancia

Como parte del fortalecimiento a la seguridad en Saltillo, fueron instaladas dos cámaras de videovigilancia con tecnología PTZ y reconocimiento facial al interior del Mercado Juárez. 

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que estos equipos fueron donados por comerciantes del Centro Histórico y se suman a otras dos cámaras colocadas previamente en el exterior del mismo recinto. Las nuevas cámaras están enlazadas al C2 y son monitoreadas de forma continua para proteger a locatarios, clientes y visitantes.

Con estas acciones, Saltillo alcanza cerca de 900 cámaras distribuidas en puntos estratégicos como bulevares y cruceros, consolidando la estrategia conjunta entre el gobierno municipal, el estatal y la sociedad civil para mantener la seguridad en la capital coahuilense. Las autoridades destacaron que este sistema ha sido clave en la prevención del delito y en las labores de reacción policial, lo que refuerza la posición de Saltillo como una de las ciudades más seguras del país.

WhatsApp Image 2025-09-21 at 3.17.44 PM (2).jpeg

Comentarios