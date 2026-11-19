Díaz González afirmó que el mantenimiento de las vialidades continuará tanto de día como de noche, con el objetivo de ofrecer calles en mejores condiciones

El alcalde Javier Díaz González supervisó las jornadas nocturnas de rehabilitación de pavimento en el Centro Histórico de Saltillo, donde las cuadrillas intervienen la calle Manuel Acuña, entre Melchor Múzquiz y Juan Aldama.

El edil explicó que las labores se realizan en horarios de menor circulación vehicular para evitar congestionamientos, reducir las molestias a conductores y peatones y brindar condiciones más seguras a los trabajadores.

Señaló que las obras cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y contribuyen a mejorar la imagen urbana, así como a fortalecer la actividad comercial y turística del Centro Histórico.

Rehabilitación abarca otras tres calles

Las intervenciones también abarcan sectores de las calles Juan Aldama, entre Padre Flores e Ignacio Allende; Xicoténcatl, entre Guadalupe Victoria y Juan Aldama, así como General Manuel Pérez Treviño, entre Manuel Acuña y Álvaro Obregón.

Díaz González afirmó que el mantenimiento de las vialidades continuará tanto de día como de noche, con el objetivo de ofrecer calles en mejores condiciones a las familias saltillenses.