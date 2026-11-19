El alcalde Javier Díaz González supervisó las jornadas nocturnas de rehabilitación de pavimento en el Centro Histórico de Saltillo, donde las cuadrillas intervienen la calle Manuel Acuña, entre Melchor Múzquiz y Juan Aldama.
El edil explicó que las labores se realizan en horarios de menor circulación vehicular para evitar congestionamientos, reducir las molestias a conductores y peatones y brindar condiciones más seguras a los trabajadores.
Señaló que las obras cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y contribuyen a mejorar la imagen urbana, así como a fortalecer la actividad comercial y turística del Centro Histórico.
Rehabilitación abarca otras tres calles
Las intervenciones también abarcan sectores de las calles Juan Aldama, entre Padre Flores e Ignacio Allende; Xicoténcatl, entre Guadalupe Victoria y Juan Aldama, así como General Manuel Pérez Treviño, entre Manuel Acuña y Álvaro Obregón.
Díaz González afirmó que el mantenimiento de las vialidades continuará tanto de día como de noche, con el objetivo de ofrecer calles en mejores condiciones a las familias saltillenses.