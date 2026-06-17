Refuerzan protección de derechos humanos en Arteaga

Con una nueva Unidad Enlace, Arteaga y la CDHEC impulsarán atención ciudadana, capacitación a funcionarios y mecanismos de denuncia

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) y el Ayuntamiento de Arteaga firmaron un convenio de colaboración para la creación de la “Unidad Enlace de Derechos Humanos” en este Pueblo Mágico, con el objetivo de fortalecer la promoción, protección y garantía de los derechos humanos entre la población.

Durante una reunión de trabajo encabezada por el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales, y la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, se formalizó este acuerdo que permitirá una coordinación más estrecha entre ambas instituciones para atender las necesidades de la ciudadanía en materia de derechos humanos.

La nueva unidad trabajará de manera conjunta con la Primera Visitaduría Regional de la región sureste para brindar atención oportuna a las quejas que se presenten, agilizar los procesos relacionados con solicitudes de información y fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos.

Asimismo, el convenio contempla el fortalecimiento de programas de capacitación dirigidos a funcionarios municipales, cuerpos de seguridad y servidores públicos, además de la realización de talleres y campañas de sensibilización para informar a la ciudadanía sobre sus derechos y los mecanismos de denuncia disponibles.

En la firma del convenio estuvieron presentes Claudia Yuvisela Facundo González, primera visitadora regional de la CDHEC; Enrique Flores, director general de la Comisión; Enrique Ricardo Ramírez Zuno, representante del Enlace Municipal de Derechos Humanos; regidores de la comisión de derechos humanos del municipio de Arteaga y personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.