Por ello, las autoridades insistieron en que las medidas más básicas pueden evitar accidentes de consecuencias graves, como detenerse ante la luz roja

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Mientras distintos establecimientos comerciales realizaron activaciones y ofrecieron promociones con motivo del Buen Fin, elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Saltillo continuaron con las acciones de concientización en cruceros de la ciudad, donde exhortaron a los automovilistas a proteger su integridad, la de sus acompañantes y la de quienes circulan a su alrededor mediante el respeto a las disposiciones viales.

Exhortan a respetar semáforos y utilizar el cinturón

A través de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, los oficiales recordaron a los conductores la importancia de utilizar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y, sobre todo, obedecer los semáforos y señalamientos. Estas recomendaciones cobran relevancia luego de que durante este fin de semana una mujer de 24 años presuntamente ignorara una señal de alto y chocara contra una unidad de la ruta Arteaga, accidente que dejó varias personas lesionadas, incluida la conductora.

Filtros informativos se realizarán dos veces por semana

Por ello, las autoridades insistieron en que las medidas más básicas pueden evitar accidentes de consecuencias graves, como detenerse ante la luz roja, respetar los altos y conducir con responsabilidad. Los filtros informativos continuarán realizándose dos veces por semana en diferentes puntos de Saltillo, principalmente en los cruceros con mayor circulación vehicular, para fortalecer la cultura de prevención entre los automovilistas