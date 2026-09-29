Refuerzan prevención del dengue en espacios deportivos

Autoridades sanitarias reiteraron la importancia de eliminar recipientes con agua estancada para evitar criaderos en los hogares.

Ante el riesgo de proliferación del mosquito transmisor del dengue, autoridades municipales y estatales reforzaron las acciones preventivas en espacios deportivos de Ramos Arizpe, comenzando con trabajos de termonebulización en el Gimnasio Municipal.

La intervención se realizó en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila, con el objetivo de disminuir la presencia de mosquitos en instalaciones utilizadas diariamente por niñas, niños, jóvenes, deportistas y familias.

El procedimiento consiste en dispersar mediante calor un producto autorizado para el control de insectos, generando una niebla fina que permite cubrir distintas áreas del inmueble, principalmente espacios exteriores y puntos donde pueden concentrarse los mosquitos.

Los trabajos forman parte de las medidas preventivas implementadas en instalaciones deportivas y espacios de asistencia familiar del municipio.

Aunque la termonebulización permite controlar la presencia de mosquitos adultos, las autoridades recordaron que la eliminación de criaderos es fundamental para reducir su reproducción.

Por ello, exhortaron a la población a revisar patios, azoteas y espacios exteriores, además de retirar recipientes, llantas y objetos que puedan acumular agua de lluvia.

También recomendaron mantener limpios los depósitos de agua y evitar que permanezcan descubiertos, debido a que pueden convertirse en sitios de reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

El Gobierno de Ramos Arizpe informó que continuará coordinándose con la Secretaría de Salud estatal para desarrollar acciones preventivas en espacios públicos del municipio.