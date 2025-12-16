Refuerzan operativos y llamados a la conciencia vial

Estas acciones se realizan de manera constante, desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana, como parte de una estrategia preventiva

Con el objetivo de evitar accidentes provocados por la combinación del alcohol y el volante, autoridades mantienen firmes los operativos antialcohol durante los fines de semana y en el marco de las celebraciones navideñas.

Estas acciones se realizan de manera constante, desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana, como parte de una estrategia preventiva que ya ha sido informada con anterioridad.

Desde el Congreso del Estado de Coahuila también se impulsa la atención a esta problemática. A través de iniciativas promovidas por la diputada Beatriz Fraustro, se busca reforzar las sanciones mediante multas, pero sobre todo fomentar la conciencia ciudadana.

Algunos municipios lograron adoptar estas medidas, mientras que otros no consiguieron avanzar en su implementación.

La legisladora subrayó que este es un tema al que no se le debe dejar de dar seguimiento, especialmente durante la temporada decembrina.

Enfatizó que más allá de las sanciones, el llamado principal es a la responsabilidad personal, exhortando a la población a cuidarse a sí misma y a sus familias, evitando mezclar el consumo de alcohol con la conducción.