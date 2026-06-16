Refuerzan operativos por pronóstico de lluvias en Torreón

Ahora se realizan labores de revisión en alcantarillas, canales, cárcamos y bocas de tormenta, además de atender encharcamientos y reportes ciudadanos.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos mantiene activos los recorridos de vigilancia en calles y principales vialidades del municipio ante las lluvias registradas en las últimas horas, con el objetivo de prevenir riesgos y atender de manera inmediata cualquier contingencia.



El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que este lunes se registró una captación pluvial de 11.9 milímetros, por lo que el personal operativo fue desplegado en distintos sectores para monitorear puntos críticos.