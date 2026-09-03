Refuerzan operativos contra venta ilegal de terrenos en Saltillo

Autoridades de los tres niveles realizaron un nuevo despliegue en el ejido Cuauhtémoc para frenar la comercialización irregular de terrenos

Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un nuevo operativo de inspección y vigilancia contra la venta irregular de terrenos en el ejido Cuauhtémoc, en Saltillo, apenas 19 días después de un despliegue similar efectuado en El Jagüey de Ferniza.

Las acciones están enfocadas en detectar y frenar la promoción, comercialización o venta de predios que no cuenten con las autorizaciones, permisos o condiciones jurídicas necesarias para su desarrollo y compraventa.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, Fiscalía General del Estado, Policía del Estado, Policía Municipal y personal de Desarrollo Urbano.

El antecedente más reciente ocurrió el pasado 14 de agosto en el ejido El Jagüey de Ferniza, también en Saltillo, donde las mismas corporaciones desplegaron labores de inspección contra la comercialización ilegal de terrenos.

En aquella intervención, las autoridades señalaron que el objetivo era detectar y frenar prácticas relacionadas con la promoción y venta de predios sin regularización, permisos o certeza jurídica.

Con el nuevo despliegue en Cuauhtémoc, las revisiones se extienden a otro punto del municipio, como parte de una estrategia para impedir que familias entreguen dinero por terrenos cuya situación legal no haya sido acreditada.

Las autoridades recomendaron no realizar anticipos, depósitos ni formalizar acuerdos de compraventa antes de verificar que el terreno se encuentre regularizado y que quien lo ofrece tenga facultades legales para disponer de la propiedad.

Advirtieron que adquirir predios sin certeza jurídica puede provocar pérdidas económicas, conflictos legales y afectaciones al patrimonio familiar.

Los operativos efectuados en El Jagüey de Ferniza y ahora en el ejido Cuauhtémoc muestran un reforzamiento de la vigilancia contra la venta irregular de terrenos en zonas ejidales de Saltillo.