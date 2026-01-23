Info 7 Logo
Refuerzan operativo invernal ante la llegada de dos frentes fríos

Por: Christyan Estrada

22 Enero 2026, 17:03

El refugio temporal ubicado en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos permanece habilitado de manera permanente y con capacidad suficiente

Ante el ingreso de dos nuevos frentes fríos —el número 30 y el 31—, que darán origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, el municipio de Ramos Arizpe reforzó su operativo invernal con la activación de refugios temporales, recorridos preventivos y coordinación interinstitucional para atender a la población en riesgo.

Descenso de temperatura y protocolos de contingencia

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, informó que a partir del fin de semana se prevé un descenso importante de temperatura, con registros cercanos a los cero grados centígrados entre domingo y lunes por la mañana, por lo que el municipio mantiene activos los protocolos de atención ante contingencias invernales.

frente-frio-en-coahuila.jpeg

Coordinación interinstitucional para atención ante la onda gélida

Explicó que ya se estableció coordinación directa con la Secretaría de Gobierno del Estado y la Subsecretaría de Protección Civil, luego de una reunión de trabajo con autoridades estatales y municipales, para garantizar una respuesta conjunta durante el impacto de la onda gélida.

Refugios temporales y recorridos preventivos

Como parte del operativo, el refugio temporal ubicado en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos permanece habilitado de manera permanente, con capacidad suficiente para recibir a personas en situación de vulnerabilidad. Además, elementos de Seguridad Pública y Protección Civil realizan recorridos en la mancha urbana para detectar a personas expuestas al frío y ofrecerles resguardo.

IMG_3228.jpeg

Atención a zonas vulnerables y comunidades rurales

González Farías señaló que se mantiene especial atención en zonas consideradas vulnerables, como el poniente del municipio y algunos sectores habitacionales, así como en comunidades rurales, donde se trabaja de manera coordinada con el DIF y la Dirección de Desarrollo Rural para atender cualquier reporte de manera inmediata.

