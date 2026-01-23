Refuerzan operativo invernal ante la llegada de dos frentes fríos

El refugio temporal ubicado en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos permanece habilitado de manera permanente y con capacidad suficiente

Ante el ingreso de dos nuevos frentes fríos —el número 30 y el 31—, que darán origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, el municipio de Ramos Arizpe reforzó su operativo invernal con la activación de refugios temporales, recorridos preventivos y coordinación interinstitucional para atender a la población en riesgo.

Descenso de temperatura y protocolos de contingencia

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, informó que a partir del fin de semana se prevé un descenso importante de temperatura, con registros cercanos a los cero grados centígrados entre domingo y lunes por la mañana, por lo que el municipio mantiene activos los protocolos de atención ante contingencias invernales.

Coordinación interinstitucional para atención ante la onda gélida

Explicó que ya se estableció coordinación directa con la Secretaría de Gobierno del Estado y la Subsecretaría de Protección Civil, luego de una reunión de trabajo con autoridades estatales y municipales, para garantizar una respuesta conjunta durante el impacto de la onda gélida.

Refugios temporales y recorridos preventivos

Como parte del operativo, el refugio temporal ubicado en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos permanece habilitado de manera permanente, con capacidad suficiente para recibir a personas en situación de vulnerabilidad. Además, elementos de Seguridad Pública y Protección Civil realizan recorridos en la mancha urbana para detectar a personas expuestas al frío y ofrecerles resguardo.

Atención a zonas vulnerables y comunidades rurales

González Farías señaló que se mantiene especial atención en zonas consideradas vulnerables, como el poniente del municipio y algunos sectores habitacionales, así como en comunidades rurales, donde se trabaja de manera coordinada con el DIF y la Dirección de Desarrollo Rural para atender cualquier reporte de manera inmediata.