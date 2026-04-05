Refuerzan operativo de seguridad en Saltillo durante Semana Santa

En el operativo participan corporaciones estatales, federales y municipales que trabajan de manera conjunta para reforzar la vigilancia en la región

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González y del gobernador Manolo Jiménez Salinas, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo coordinado con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la población y de los visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Como parte de estas acciones, se llevan a cabo recorridos de prevención en brechas, cañones y zonas limítrofes con otros estados, buscando inhibir conductas delictivas y brindar mayor seguridad en puntos estratégicos.

En el operativo participan corporaciones estatales, federales y municipales que trabajan de manera conjunta para reforzar la vigilancia en la región.

Las autoridades reconocieron la colaboración del delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Julio Loera Ruiz; del fiscal ministerial Javier Rangel Ramírez; y del coronel de infantería Luis Adolfo Márquez Tello, así como de elementos de la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.

Reiteraron que el trabajo coordinado continuará de forma permanente para que las familias disfruten de esta temporada con seguridad y confianza.