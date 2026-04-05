VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Refuerzan operativo de seguridad en Saltillo durante Semana Santa

Por: Antonio Herrera

03 Abril 2026, 15:26

Compartir
WhatsApp

En el operativo participan corporaciones estatales, federales y municipales que trabajan de manera conjunta para reforzar la vigilancia en la región

Refuerzan operativo de seguridad en Saltillo durante Semana Santa

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González y del gobernador Manolo Jiménez Salinas, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo coordinado con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la población y de los visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Como parte de estas acciones, se llevan a cabo recorridos de prevención en brechas, cañones y zonas limítrofes con otros estados, buscando inhibir conductas delictivas y brindar mayor seguridad en puntos estratégicos.

En el operativo participan corporaciones estatales, federales y municipales que trabajan de manera conjunta para reforzar la vigilancia en la región.

IMG_1761.jpeg

Las autoridades reconocieron la colaboración del delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Julio Loera Ruiz; del fiscal ministerial Javier Rangel Ramírez; y del coronel de infantería Luis Adolfo Márquez Tello, así como de elementos de la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.

Reiteraron que el trabajo coordinado continuará de forma permanente para que las familias disfruten de esta temporada con seguridad y confianza.

Comentarios