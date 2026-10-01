Refuerzan limpieza del arroyo Pereyra y vialidades de Saltillo

De manera simultánea, personal municipal llevó a cabo labores de deshierbe y limpieza en el camellón central y laterales del bulevar Jesús Valdés Sánchez

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las labores de limpieza y retiro de maleza en distintos sectores de la ciudad, con atención especial en el arroyo Pereyra, donde cuadrillas municipales realizaron trabajos en el tramo comprendido entre las calles 13 y Sierra de Tepehuanes, en las inmediaciones de Sierra de la Concha, en el fraccionamiento Lomas Verdes.

Atienden accesos y vialidades del sector

Los trabajos también incluyeron la zona cercana al puente peatonal que utilizan diariamente vecinos del sector, con el objetivo de mantener despejados los accesos y mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan por este punto.

De manera simultánea, personal municipal llevó a cabo labores de deshierbe y limpieza en el camellón central y laterales del bulevar Jesús Valdés Sánchez, entre Eulalio Gutiérrez Treviño y calle Libertad.

Habitantes pueden reportar necesidades de servicios

El alcalde Javier Díaz González destacó la continuidad de estas acciones para conservar en mejores condiciones los espacios públicos y favorecer una movilidad más segura para peatones y automovilistas.

El municipio recordó que los ciudadanos pueden reportar necesidades de servicios públicos a través del chatbot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.