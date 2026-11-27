Integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y el alcalde evaluaron estrategias de prevención, vigilancia e inversiones en el rubro.

El alcalde Miguel Riquelme sostuvo este jueves una reunión con integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (COCISE), con el propósito de dar seguimiento a las estrategias de prevención y vigilancia que se mantienen en Torreón, así como fortalecer la coordinación entre autoridades y sociedad civil.

Durante el encuentro, el edil destacó que el trabajo conjunto entre las corporaciones de seguridad, la iniciativa privada y los organismos ciudadanos ha sido fundamental para mantener las condiciones de orden y tranquilidad en el municipio, bajo el modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Mesas de seguridad, equipamiento y denuncia ciudadana

Riquelme reconoció la participación permanente del COCISE en las mesas de seguridad, donde se analizan los índices delictivos, los mapas de calor de las diferentes zonas de la ciudad y las estrategias que se implementan para atender eventos y situaciones específicas. Asimismo, informó sobre las inversiones realizadas en patrullas, equipamiento y capacitación policial.

El alcalde señaló que la seguridad requiere atención permanente, por lo que su administración continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, las instituciones y los organismos ciudadanos. También llamó a los integrantes del Consejo a promover la denuncia ciudadana como una herramienta importante para prevenir y combatir los delitos.

Respaldo del COCISE en la región Laguna

Por su parte, Juan Carlos Jáuregui Urrutia, presidente del COCISE en la región Laguna, reconoció la apertura, transparencia y disposición del gobierno municipal para mantener la colaboración con la sociedad civil, al tiempo que reiteró el compromiso del organismo de continuar trabajando de manera conjunta con las autoridades para fortalecer la seguridad en Torreón.