Refuerzan la calidad turística de Parras con certificaciones

El edil destacó que estos logros fortalecen la confianza de los visitantes y contribuyen a mantenerse como uno de los destinos más importantes de Coahuila.

Con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios que se ofrecen a los visitantes, autoridades estatales y municipales encabezaron la entrega de 28 certificaciones, distintivos y registros turísticos a 18 empresas y prestadores de servicios de Parras. La ceremonia fue presidida por la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Martha Moncada Zertuche, junto con el alcalde Fernando Orozco Lara, quienes reconocieron el esfuerzo del sector por elevar sus estándares de atención.

Los reconocimientos corresponden a programas como Distintivo M, Punto Limpio, México Anfitrión y el Registro Nacional de Turismo, herramientas que promueven la profesionalización, la implementación de buenas prácticas y la formalización de la actividad turística. Durante el acto, el edil destacó que estos logros fortalecen la confianza de los visitantes y contribuyen a mantener a Parras como uno de los destinos más importantes de Coahuila, al ofrecer servicios con mayor calidad y competitividad.

Fernando Orozco Lara señaló además que estas acciones forman parte de la estrategia para consolidar a Parras como un Pueblo Mágico de referencia, al tiempo que anunció proyectos de infraestructura como la remodelación del Centro de Convenciones, la rehabilitación de espacios públicos y deportivos, así como mejoras urbanas para impulsar tanto el turismo familiar como el de negocios. Por su parte, Martha Moncada Zertuche afirmó que la capacitación constante y la innovación son elementos esenciales para fortalecer la oferta turística del estado y mantener a Coahuila como un destino competitivo.