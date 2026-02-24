Refuerzan Jalisco con 2 mil militares tras violencia

Sedena despliega tropas luego del abatimiento de 'El Mencho'; autoridades buscan restablecer la normalidad en el estado de Coahuila

Una resolución judicial emitida en Saltillo puso fin a un litigio por la posesión de cerca de cuatro hectáreas ubicadas en la colonia El Salvador, luego de que una ciudadana denunciara un intento de apropiación mediante documentación carente de validez.

El fallo, correspondiente a la Sentencia Definitiva 16/2026 dentro del expediente 78/2025, ordena cesar cualquier acto que afecte la posesión del inmueble y confirma la protección legal a favor de la demandante.

En el juicio ordinario civil de interdicto de retener la posesión, se expuso que Antonia Parra Faz y Óscar Reyna habrían intentado adjudicarse el terreno a través de un contrato cuya autenticidad fue cuestionada.

Tras el análisis pericial y jurídico, el juzgado determinó que la firma atribuida a la propietaria no coincidía con la suya, por lo que el documento quedó invalidado y sin efecto legal.

Óscar Reyna, actual regidor en General Cepeda por el Partido Acción Nacional, es señalado por presuntamente estar vinculado a una serie de casos similares en ese municipio durante los últimos años, y según la parte actora, habría intentado replicar ese esquema en Saltillo.

La defensa legal, encabezada por el abogado Amezcua, confirmó que el fallo representa un triunfo judicial que impide que los señalados se apoderen del predio en disputa. Hasta ahora no se ha informado sobre una posible impugnación de la sentencia.