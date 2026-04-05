Refuerzan filtros en la Sierra de Arteaga por Semana Santa

El despliegue tiene como objetivo mantener el orden y evitar incidentes, principalmente relacionados con incendios forestales en esta temporada.

Con una proyección de hasta 85 mil visitantes durante el periodo vacacional, el municipio de Arteaga implementó un operativo de seguridad en los principales accesos a la sierra, con el objetivo de controlar el flujo turístico y prevenir riesgos.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que los filtros estarán activos en puntos estratégicos como San Antonio de las Alazanas, Los Lirios, Carbonera, Huachichil, El Tunal y sobre la carretera 57, donde se brindará orientación a visitantes y se supervisará el cumplimiento de medidas preventivas.

¿Qué autoridades participan en los operativos en Arteaga?

En estos módulos participan elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, corporaciones estatales y federales, además de voluntarios y personal del área de turismo.

El despliegue tiene como objetivo mantener el orden y evitar incidentes, principalmente relacionados con incendios forestales en esta temporada de alta afluencia.

Refuerzan vigilancia ante alta afluencia turística

La edil señaló que más de 250 elementos estarán activos durante estos días, considerados como el periodo de mayor afluencia para el municipio.

El incremento en la movilidad obliga a fortalecer la vigilancia en zonas naturales y carreteras para garantizar la seguridad de los visitantes.

Turistas nacionales e internacionales visitan la sierra

Sobre el origen de los visitantes, se destacó la presencia de turistas provenientes de Nuevo León, así como de otras entidades del país e incluso del extranjero.

Entre los registros recientes, autoridades reportaron la llegada de personas procedentes de países como Brasil, lo que refleja el alcance turístico de la región.

Llaman a prevenir incendios en la sierra de Arteaga

Autoridades exhortaron a los visitantes a evitar encender fogatas y a mantener limpias las áreas naturales, ante el riesgo de incendios forestales.

Las medidas buscan proteger el entorno natural y garantizar una estancia segura para quienes acuden a disfrutar de la sierra durante el periodo vacacional.