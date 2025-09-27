Refuerzan coordinación en seguridad con tres niveles de gobierno

La seguridad en la región sureste de Ramos Arizpe se fortalece con la coordinación entre corporaciones estatales, federales y municipales

La seguridad en la región sureste se fortalece con la coordinación entre corporaciones estatales, federales y municipales, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino al encabezar la reunión de la Mesa Regional para la Construcción de Paz y Seguridad.

El edil subrayó que la participación conjunta de todas las instituciones es clave para mantener a Ramos Arizpe como una ciudad tranquila y a Coahuila entre los estados más seguros del país.

“La seguridad se construye en equipo; y en Ramos Arizpe sabemos que la coordinación entre instituciones es la clave para blindar a nuestra gente y mantener a Coahuila como referente nacional en paz y estabilidad”, expresó.

En el encuentro se revisaron estrategias conjuntas para optimizar recursos, fortalecer la inteligencia y mejorar la capacidad de respuesta frente a delitos, tanto en prevención como en combate.

El objetivo, dijo Gutiérrez, es elevar la confianza ciudadana y garantizar resultados más efectivos en materia de seguridad pública.

A la reunión asistieron representantes de la Guardia Nacional, Policía del Estado, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Gobernación, Seguridad Física de la CFE, así como de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y del Centro Nacional de Inteligencia.

También participaron el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores.