Refuerzan coordinación diaria en estrategia de seguridad

La estrategia de seguridad en Ramos Arizpe se mantiene bajo revisión diaria mediante el análisis de operativos, patrullajes y zonas de riesgo, como parte de la coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Durante la más reciente sesión de la mesa de seguridad, realizada en la Presidencia Municipal, autoridades evaluaron el comportamiento delictivo de las últimas semanas y la efectividad de los despliegues policiales en colonias, áreas comerciales, zonas bancarias y ejidos.

Ajustan recorridos para prevenir incidentes

El objetivo de estas reuniones es ajustar recorridos y reforzar la vigilancia preventiva antes de que los incidentes escalen, a partir de información actualizada sobre puntos con mayor incidencia.

De acuerdo con el edil, este seguimiento ha permitido que la región Sureste se mantenga entre las zonas con mejores indicadores de percepción de seguridad en Coahuila, conforme a mediciones del INEGI.

Interconectan C2 municipal con C4 estatal

Uno de los ejes del modelo es la interconexión del C2 de Ramos Arizpe con el C4 estatal, lo que permite monitoreo en tiempo real, cruce de información y una respuesta más ágil ante reportes ciudadanos.

Este esquema también facilita la identificación de puntos con mayor incidencia y la toma de decisiones operativas basadas en datos.

Participan mandos de los tres niveles de gobierno

En la reunión participaron mandos de seguridad de distintos niveles, entre ellos el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores; el comisionado de Seguridad de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix; y el comandante del 69 Batallón de Infantería, Luis Adolfo Márquez Tello, además de representantes estatales y federales.

Las autoridades coincidieron en que el reto es mantener presencia policial constante, mejorar tiempos de respuesta y reforzar la vigilancia en zonas de alta actividad económica y tránsito diario.

La administración municipal indicó que este esquema continuará con evaluaciones periódicas, ajustes operativos y coordinación permanente.