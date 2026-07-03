Refuerzan combate al gusano barrenador con vuelos en Coahuila

El administrador del aeropuerto informó que actualmente los trabajos se enfocan principalmente en municipios como Zaragoza, Nava, Allende, Guerrero e Hidalgo

La estrategia para frenar la propagación del gusano barrenador del ganado se mantiene activa en Coahuila con vuelos diarios de aeronaves que liberan millones de moscas estériles sobre distintas zonas del estado, informó el administrador del Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, Miguel Ángel Villarreal Muñoz.

El funcionario explicó que esta campaña sanitaria busca interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga para proteger al sector ganadero. Agregó que el aeropuerto de Frontera participa como punto de apoyo para las aeronaves que requieren abastecimiento de combustible durante sus operaciones.

Refuerzan vuelos sobre zonas ganaderas de Coahuila

Villarreal Muñoz señaló que las aeronaves parten diariamente desde Tampico, Tamaulipas, alrededor de las 5:30 horas, para iniciar los recorridos de dispersión sobre territorio coahuilense.

Indicó que entre cuatro y cinco aviones realizan escalas cada semana en el Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza para cargar combustible antes de continuar con las rutas establecidas, mientras que otras aeronaves únicamente sobrevuelan la entidad para cumplir con las labores de liberación de moscas estériles.

Comentó que las operaciones comenzaron hace aproximadamente dos meses con sobrevuelos en la Región Centro de Coahuila, donde las aeronaves realizaron recorridos en zigzag para cubrir la mayor superficie posible. Conforme avanzó la campaña, los vuelos fueron desplazándose hacia los municipios del norte del estado.

Concentran descargas en áreas donde existen reportes

El administrador del aeropuerto informó que actualmente los trabajos se enfocan principalmente en municipios como Zaragoza, Nava, Allende, Guerrero e Hidalgo, donde las autoridades sanitarias mantienen vigilancia constante para evitar la propagación del gusano barrenador.

Explicó que, cuando productores pecuarios o médicos veterinarios reportan la presencia de animales afectados, las tripulaciones intensifican la liberación de moscas estériles en esos sectores para combatir de manera focalizada la plaga.

Villarreal Muñoz destacó que cada aeronave transporta entre cuatro mil y seis mil millones de moscas estériles, las cuales permanecen en compartimientos refrigerados hasta el momento de ser liberadas mediante un sistema especializado instalado en la parte inferior de los aviones.

Añadió que en esta estrategia participan aeronaves tipo Pilatus y King Air, equipadas especialmente para este tipo de misiones sanitarias. Señaló que el operativo aéreo representa una de las principales acciones para proteger el hato ganadero de Coahuila y evitar el avance del gusano barrenador hacia nuevas regiones del estado.