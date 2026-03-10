Refuerzan combate a la rickettsia en Coahuila tras sumar 6 casos

El secretario de Salud informó que en lo que va de 2026 se han registrado seis casos de rickettsia en el estado y dos defunciones, estas últimas detectadas

Autoridades de salud en Coahuila iniciarán operativos estatales para combatir la rickettsia mediante campañas de descacharrización, atención a perros y aplicación de insecticidas contra garrapatas, luego de que en lo que va del año se hayan confirmado seis casos de la enfermedad y dos fallecimientos en la entidad.

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, informó que estas acciones se implementarán a partir de la próxima semana en coordinación con alcaldes de diferentes regiones del estado.

Explicó que la estrategia contempla jornadas integrales de limpieza y control sanitario, que incluirán la recolección de cacharros, fumigación y atención veterinaria para perros, principales portadores de garrapatas que transmiten la enfermedad.

Detalló que durante estas jornadas los perros serán vacunados, desparasitados y tratados con un insecticida llamado fipronil, el cual se aplica sobre el lomo del animal y tiene una duración aproximada de seis meses para evitar que las garrapatas se adhieran.

Aguirre Vázquez indicó que la cantidad de animales que serán atendidos dependerá de la participación de la población en cada municipio, por lo que se realizarán convocatorias para que los dueños lleven a sus mascotas a los módulos de atención.

Señaló que las acciones se desarrollarán en coordinación con autoridades municipales y con el programa Mejora Coahuila, que apoyará con unidades para retirar cacharros y objetos acumulados en viviendas, los cuales favorecen la presencia de vectores y plagas.

El funcionario estatal informó que en lo que va de 2026 se han registrado seis casos de rickettsia en el estado y dos defunciones, estas últimas detectadas en la región de Ramos Arizpe.

Finalmente, añadió que estas campañas también permitirán reforzar la prevención de otras enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, antes del inicio de la temporada de lluvias, periodo en el que aumentan los riesgos sanitarios.