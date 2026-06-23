Refuerzan brigadas municipales por daños tras lluvias en Saltillo

Los trabajos incluyen limpieza de vialidades, retiro de maleza, reparación de superficies dañadas, aplicación de pintura y mejoramiento de la imagen urbana.

El alcalde Javier Díaz González recorrió distintos puntos de la ciudad para supervisar las labores de recuperación que realizan las cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, luego de las intensas precipitaciones registradas durante el fin de semana.

Las acciones se concentran en las zonas que presentaron mayores afectaciones por escurrimientos y acumulación de residuos.

Durante su visita al bulevar Agustín de Iturbide, en la colonia Arboledas Popular, el edil informó que se incrementará el número de trabajadores y de acciones operativas con el objetivo de acelerar la rehabilitación de calles, espacios públicos y áreas verdes.

En estas tareas participan de manera coordinada dependencias como Servicios Públicos, Medio Ambiente e Infraestructura y Obra Pública.

Los trabajos incluyen limpieza de vialidades, retiro de maleza, reparación de superficies dañadas, aplicación de pintura y mejoramiento de la imagen urbana en diversos sectores de Saltillo.

Asimismo, Díaz González exhortó a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpios los espacios públicos y denunciando a quienes arrojen basura en la vía pública, al recordar que estas conductas pueden ser sancionadas con multas considerables.

El alcalde aseguró que las brigadas continuarán desplegadas en toda la ciudad hasta atender las afectaciones provocadas por las recientes lluvias.