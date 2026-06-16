Refuerzan brigadas municipales labores tras lluvias en Saltillo

Javier Díaz reiteró que su administración mantendrá vigilancia permanente durante la temporada de lluvias para responder de manera oportuna

Ante las precipitaciones registradas este lunes en distintos sectores de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las acciones de atención y mantenimiento urbano con el objetivo de prevenir riesgos y proteger a la población.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas de diversas dependencias fueron desplegadas para atender reportes ciudadanos y realizar trabajos preventivos en vialidades, arroyos y espacios públicos.

Realizan limpieza en arroyos y atienden reportes ciudadanos

Como parte de las labores, personal municipal efectuó la limpieza y retiro de basura, maleza y escombro en el arroyo ubicado en la colonia Jardines del Bosque, al oriente de la ciudad, con la finalidad de reducir el riesgo de inundaciones y encharcamientos. Además, se atendió el retiro de materiales derivados de la caída de una estructura en una vivienda de la Zona Centro, garantizando la seguridad de vecinos y peatones.

Las brigadas también trabajaron en la reparación de semáforos en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y Mariano Abasolo, así como en acciones de limpieza, deshierbe y rehabilitación del sistema de alumbrado bajo el puente vehicular de Nazario S. Ortiz Garza.

El alcalde Javier Díaz reiteró que su administración mantendrá vigilancia permanente durante la temporada de lluvias para responder de manera oportuna a cualquier contingencia y reducir afectaciones a la ciudadanía.