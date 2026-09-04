Refuerzan brigadas ante casos de rickettsia en Coahuila

Autoridades de Salud admiten déficit en el conteo de fauna nociva mientras suman 11 casos de rickettsia en perros de la región.

El director de la Jurisdicción Sanitaria 8, Raymundo Zamarripa, aseguró que hasta este momento no se tiene una idea precisa de cuántos perros callejeros existen en la región sureste del estado, pero que se trabaja para poder elaborar uno y, mientras tanto, se realizan labores de desparasitación, aunque con todo y ello, en lo que va del año, se han presentado ya 11 casos de rickettsia en la región sureste.

Luego de reconocer que el de las mascotas en situación de calle es un grave problema de salud pública, el funcionario y la titular del DIF de Ramos Arizpe, Teresa Escalante, coincidieron en que las autoridades deben buscar fortalecer las brigadas de prevención y cuidado de manera permanente y evitar que el problema siga creciendo.



A través de brigadas itinerantes, las autoridades municipales y estatales acercan servicios gratuitos para mascotas, así como labores para mantener hogares y entornos más limpios y saludables.

Durante la jornada del día de ayer se ofrecieron servicios de vacunación antirrábica, desparasitación externa y esterilización gratuita para perros y gatos, además de orientación para que las familias conozcan los cuidados que requieren sus mascotas.

Escalante Contreras informó que, mediante el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria número 8, se han realizado aproximadamente 5 mil desparasitaciones externas y aplicado alrededor de 6 mil vacunas antirrábicas desde el inicio de la administración.

Rebasan reportes de perros callejeros capacidad de atención

Por su parte, la directora de Salud Municipal, Margarita Escalante, coincidió en que efectivamente los reportes de perros en la calle se multiplican todos los días, por lo que la capacidad de las autoridades es insuficiente para la cantidad de reportes y atenciones que se requieren.



Señaló que, aunque Ramos Arizpe es uno de los municipios que destina más recursos a la atención de este tema, resulta muy complicado tomar acciones contundentes si las familias no colaboran de manera responsable para cuidar de sus mascotas.



Recordó que a través del departamento de Bienestar Animal se realizan acciones a bajo costo y se atienden reportes que a veces es difícil atender, pues las familias sacan a sus perros a la calle y, cuando los inspectores acuden por ellos, los esconden en sus domicilios.