Refuerzan bacheo en el Centro y colonia Centenario de Saltillo

Por otra parte, durante la mañana de este martes continuaron las labores en la calle 19 de Marzo, entre el bulevar Felipe J. Mery y 16 de Septiembre

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, fortalece los trabajos de bacheo y rehabilitación de pavimento durante horarios nocturnos, con el propósito de mejorar las condiciones de las vialidades y evitar mayores afectaciones al tráfico vehicular. Estas acciones se realizan tanto en el Centro Histórico como en calles de distintas colonias de la ciudad.

Reparan pavimento de la calle Manuel Acuña durante la noche

Durante la noche del lunes, cuadrillas municipales intervinieron la calle Manuel Acuña, entre Melchor Múzquiz y Juan Aldama, donde repararon tramos de pavimento deteriorado. El edil señaló que trabajar durante la noche permite reducir las molestias para automovilistas, peatones y comerciantes, además de ofrecer mejores condiciones de seguridad para el personal encargado de las obras.

Continúan trabajos de bacheo en la colonia Centenario

Por otra parte, durante la mañana de este martes continuaron las labores en la calle 19 de Marzo, entre el bulevar Felipe J. Mery y 16 de Septiembre, en la colonia Centenario. El Gobierno Municipal informó que las cuadrillas de Aquí Andamos mantienen recorridos por diferentes sectores para atender los reportes ciudadanos y mejorar la movilidad en la capital coahuilense.