Refuerzan apoyos invernales en áreas rurales de Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino visitó la congregación de Cañada Ancha, donde se entregaron apoyos preventivos ante el frío

Las bajas temperaturas que se mantienen en la región llevaron este lunes a reforzar las acciones de apoyo invernal en comunidades rurales de Ramos Arizpe, donde autoridades municipales acudieron de manera directa para entregar insumos básicos y atender a familias en situación de mayor vulnerabilidad.

Como parte de estos recorridos, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino visitó la congregación de Cañada Ancha, donde se entregaron apoyos preventivos ante el frío, dando continuidad a las acciones que comenzaron desde el fin de semana en distintos puntos del municipio.

Durante la jornada también se realizó una visita a la Telesecundaria General Eulalio Gutiérrez, en la que se sostuvo un acercamiento con estudiantes y docentes para conocer las condiciones en las que se desarrolla la actividad escolar tras el descenso de temperaturas.

De forma paralela, elementos de Seguridad Pública Municipal llevaron bebidas calientes y apoyo a personas que acudían a distintas clínicas, entre ellas el Hospital Ixtlero, además de mantener operativos viales desde la madrugada para prevenir incidentes derivados del frío.

Asimismo, brigadas de Protección Civil se trasladaron a la comunidad de Los Cedros, donde replicaron las acciones de apoyo invernal, permitiendo una atención simultánea en varias zonas rurales del municipio.

Las autoridades informaron que los recorridos y apoyos continuarán durante los próximos días, mientras persistan las condiciones de frío, con el objetivo de reducir riesgos y mantener atención directa en comunidades urbanas y rurales de Ramos Arizpe.