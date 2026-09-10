Refuerzan alumbrado público para mejorar seguridad en Torreón

El alcalde Miguel Ángel Riquelme informó que, como resultado de estos trabajos, fueron rehabilitadas 7 mil 115 lámparas y reemplazadas otras 278 luminarias

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en distintos sectores de Torreón, la Administración Municipal intensificó durante agosto las acciones de mantenimiento y mejora del alumbrado público, atendiendo mil 473 reportes ciudadanos relacionados con fallas en luminarias.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que, como resultado de estos trabajos, fueron rehabilitadas 7 mil 115 lámparas y reemplazadas otras 278 luminarias. Además, se realizaron labores en 68 áreas verdes y 136 plazas públicas, con la finalidad de ofrecer espacios mejor iluminados para las familias.

Las cuadrillas municipales llevaron estas acciones a diferentes colonias, ejidos y vialidades, entre ellas La Perla, La Joya, Campo Nuevo y Santa Sofía. También se realizaron trabajos en la calzada de los Arquitectos, el puente vehicular de Altozano y Jardines Universidad, donde se sustituyeron luminarias LED y se atendieron fallas en instalaciones eléctricas.

Riquelme Solís señaló que mantener una ciudad mejor iluminada contribuye a generar condiciones más seguras para peatones, conductores y familias, por lo que las cuadrillas continuarán atendiendo los reportes ciudadanos. Las fallas pueden reportarse al 073 o mediante WhatsApp al 871 755 9516, enviando fotografía o video, además de la ubicación exacta.