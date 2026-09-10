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Refuerzan alumbrado público para mejorar seguridad en Torreón

Por: Irene Zapata

09 Septiembre 2026, 17:49

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El alcalde Miguel Ángel Riquelme informó que, como resultado de estos trabajos, fueron rehabilitadas 7 mil 115 lámparas y reemplazadas otras 278 luminarias

Refuerzan alumbrado público para mejorar seguridad en Torreón

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en distintos sectores de Torreón, la Administración Municipal intensificó durante agosto las acciones de mantenimiento y mejora del alumbrado público, atendiendo mil 473 reportes ciudadanos relacionados con fallas en luminarias.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que, como resultado de estos trabajos, fueron rehabilitadas 7 mil 115 lámparas y reemplazadas otras 278 luminarias. Además, se realizaron labores en 68 áreas verdes y 136 plazas públicas, con la finalidad de ofrecer espacios mejor iluminados para las familias.

Las cuadrillas municipales llevaron estas acciones a diferentes colonias, ejidos y vialidades, entre ellas La Perla, La Joya, Campo Nuevo y Santa Sofía. También se realizaron trabajos en la calzada de los Arquitectos, el puente vehicular de Altozano y Jardines Universidad, donde se sustituyeron luminarias LED y se atendieron fallas en instalaciones eléctricas.

Riquelme Solís señaló que mantener una ciudad mejor iluminada contribuye a generar condiciones más seguras para peatones, conductores y familias, por lo que las cuadrillas continuarán atendiendo los reportes ciudadanos. Las fallas pueden reportarse al 073 o mediante WhatsApp al 871 755 9516, enviando fotografía o video, además de la ubicación exacta.

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