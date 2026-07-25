Refuerzan acciones contra plaga que amenaza bosques de Arteaga

Autoridades, especialistas y propietarios de predios fortalecerán las brigadas de saneamiento para contener la plaga del insecto descortezador

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La plaga del insecto descortezador, considerada una de las principales amenazas para los bosques de la Sierra de Arteaga, motivó la puesta en marcha de una estrategia conjunta para reforzar las acciones de saneamiento y evitar que el problema continúe extendiéndose en la región.

El Gobierno Municipal, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la asociación Amigos de la Sierra acordaron fortalecer la coordinación entre brigadas forestales, propietarios de predios y autoridades ambientales para intervenir de manera más rápida en las zonas afectadas.

Como parte de la estrategia, se definirán áreas prioritarias de atención para concentrar los trabajos de saneamiento en los puntos donde la plaga representa un mayor riesgo para la masa forestal.

Durante la reunión también fueron revisados los programas de sanidad forestal que opera la CONAFOR, mediante los cuales se realizan tratamientos especializados para controlar la propagación del insecto y reducir los daños al arbolado.

La asociación Amigos de la Sierra anunció que contribuirá con recursos para reforzar las brigadas encargadas del combate a la plaga, mediante la adquisición de combustibles, lubricantes e insumos que permitan ampliar la cobertura de los trabajos en campo.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores señaló que el objetivo es mantener una coordinación permanente entre autoridades, organizaciones civiles y propietarios de predios para responder con mayor eficacia a uno de los problemas fitosanitarios que actualmente enfrenta la Sierra de Arteaga.

Con estas acciones, las autoridades buscan proteger una de las principales zonas forestales de Coahuila y reducir el impacto que el insecto descortezador puede provocar sobre los ecosistemas de la región.