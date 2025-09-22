Refuerzan acciones ante plagas y enfermedades estacionales

Autoridades de Saltillo mencionaron que aunque algunas amenazas disminuyeron, continuaran con las labores de vigilancia y fumigación para evitar más decesos

El director de Salud Pública Municipal de Saltillo, Rubén Rodríguez Lindsay, aseguró que el municipio mantiene activos los operativos para controlar plagas y prevenir enfermedades propias de la temporada.

Subrayó que, aunque algunas amenazas han disminuido, no se detendrán las labores de vigilancia y fumigación en distintas colonias, ya que muchas de estas plagas pueden derivar en complicaciones graves de salud e incluso en fallecimientos.

Rodríguez Lindsay detalló que la presencia del mosquito transmisor del dengue ha bajado notablemente, pero otras especies, como la garrapata, siguen siendo un riesgo latente en la ciudad.

Explicó que la llegada del clima frío favorece la reducción de ciertas plagas, pero también incrementa los casos de enfermedades respiratorias, lo que obliga a redoblar esfuerzos preventivos desde el ámbito municipal.

Como parte de estas acciones, el funcionario anunció el arranque de la campaña de vacunación contra la influenza en la capital de Coahuila.

Esta medida busca blindar a los grupos más vulnerables de la población, entre ellos personas mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas, frente a los padecimientos respiratorios propios de la temporada invernal.