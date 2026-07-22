Refuerza Unidad K9 de Torreón combate al narcomenudeo

Los binomios caninos decomisaron casi 40 kilos de droga, apoyaron operativos escolares y reforzaron acciones preventivas en espacios públicos

La Unidad K9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón continúa consolidándose como una herramienta clave en las estrategias de prevención del delito, detección de narcóticos y proximidad social, gracias a la capacitación permanente de sus binomios caninos y de sus manejadores.

De acuerdo con la corporación, entre enero y junio del presente año la unidad participó en revisiones a 16 empresas de paquetería, donde logró el aseguramiento de alrededor de 40 kilogramos de narcóticos en distintas presentaciones, con un valor estimado cercano a los 800 mil pesos. Además, brindó apoyo en cateos y en aproximadamente 40 Operativos Mochila, beneficiando a más de 12 mil estudiantes.

Como parte de las acciones de prevención, la Unidad K9 impartió más de 30 talleres del programa “Conoce a tu Policía” y el mismo número de pláticas sobre el cuidado y respeto hacia los animales. Asimismo, mantiene presencia en revisiones preventivas en el Territorio Santos Modelo, Estadio Revolución, espectáculos, eventos deportivos y actividades de proximidad social como el Paseo Colón, en coordinación con la Unidad de Prevención contra las Adicciones y el Delito.

Actualmente, la Unidad K9 está integrada por los ejemplares caninos Olivia, Noah, Arturo, Mónica, Tanque, Cajeta y Romeo, quienes reciben entrenamiento y atención médica diariamente. La DSPM destacó que el grupo es encabezado por el comandante Leonardo López Vázquez, médico veterinario zootecnista con certificaciones y cursos especializados en detección, búsqueda y rescate, reafirmando el compromiso de la corporación con una policía profesional, cercana a la ciudadanía y enfocada en preservar la seguridad y la paz en Torreón.