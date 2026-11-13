Refuerza Saltillo vigilancia por el Buen Fin y Navidad

La zona Centro y los puntos comerciales tendrán atención especial ante reportes frecuentes de delitos; el operativo busca prevenir incidentes

Con el inicio del Buen Fin, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo puso en marcha un despliegue de elementos policiacos para reforzar la vigilancia en distintos sectores de la ciudad y prevenir hechos delictivos durante esta temporada de compras, informó Miguel Ángel Garza Félix, titular de la corporación.

El funcionario explicó que este dispositivo no se limitará a los días del Buen Fin, sino que permanecerá activo durante toda la temporada navideña, con el propósito de brindar tranquilidad a las familias, comerciantes y visitantes, además de mantener una respuesta oportuna ante cualquier situación que pudiera presentarse.

Garza Félix señaló que en años anteriores no se han registrado incidentes de gravedad durante estos periodos, aunque reconoció que entre los reportes más frecuentes destacan algunos delitos en el primer cuadro de la ciudad.

Por ello, indicó que se mantendrá especial atención en la zona Centro y en los puntos de mayor actividad comercial para evitar que estas conductas se repitan.